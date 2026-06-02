内閣広報官がＸ本格運用＝政権の発信強化狙う

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佐伯耕三内閣広報官が２日、自身のＸ（旧ツイッター）のアカウントを開設した。５月１日から「試行」してきたが、本格運用に移行し、政権の発信強化につなげる狙いだ。

創設したアカウントの名称は「内閣広報官（いろいろ投稿試し中）」。２日の投稿では「今後も近くから見る首相の姿など、いろいろな投稿を試しながら、より柔軟にタイムリーに発信を行っていく」と説明。高市早苗首相らが沖縄の夏服「かりゆしウエア」姿で閣議に臨んだことを紹介した。

１カ月限定で始めた試行アカウントでは、首相が韓国の李在明大統領にメガネを贈呈する様子など、メディアが取材できない場面も投稿。フォロワー数は１０万人を超えた。

内閣広報官は首相外遊に同行するほか、首相が行う記者会見で司会する。佐伯氏は経済産業省出身で、故安倍晋三元首相の秘書官を務め、スピーチライターも担った。

佐伯耕三内閣広報官が本格運用を始めたＸ（旧ツイッター）アカウント（内閣広報官のＸより）

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