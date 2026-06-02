新球場は「屋内型」で＝球団、千葉市、イオンモールが協定―プロ野球・ロッテ

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プロ野球ロッテと千葉市、イオンモールの３者は２日、同球団の本拠地球場「ＺＯＺＯマリンスタジアム」（同市美浜区）の再構築事業に関する協定締結を発表し、屋内型スタジアムを新設する方向で検討を進めると明らかにした。来年３月ごろまでに実現の可否を判断し、基本計画を策定する。開業は２０３４年ごろの予定。

市は当初、新球場を屋外型にする方針だったが、球団の要請を受けてドーム化を再検討。整備費は１０００億円以上となる見込みで、今後、費用負担の割合を決める。新球場は、現在の本拠地の約１キロ北にある幕張メッセ駐車場に新設する。企画提案によると、飲食店やホテルを誘致し、球場を中心とした回遊性の高い施設整備を目指す。

屋内型には、熱中症対策や雨による試合中止を防ぐ狙いもある。球団オーナー代行の玉塚元一ロッテホールディングス社長は千葉市で行った会見で、「ファンや選手のことを考えると、室内化は避けられない」と述べた。

ＺＯＺＯマリンスタジアム再構築事業に関する協定を結び、握手するロッテ球団オーナー代行の玉塚元一ロッテホールディングス社長（右）、神谷俊一千葉市長（中央）、イオンモールの大野恵司社長＝２日午後、千葉市

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