サッカー日本代表、Ｗ杯事前合宿地メキシコへ出発＝長友は鉢巻き、鎌田合流
Newsfrom Japanスポーツ
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サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会に出場する日本代表は２日、事前合宿地となるメキシコのモンテレイに向けて出発した。
成田空港で出発セレモニーが行われ、５大会連続でメンバー入りした長友（Ｆ東京）は「闘魂」と書かれた日の丸鉢巻きを巻いて登場。森保監督は「一丸となって、タフに粘り強く、最後まで勇敢に戦い抜く姿をお見せし、皆さんに活力を感じていただけるような戦いをしていきたい」と抱負を述べた。
所属クラブの事情で合流が遅れた鎌田（クリスタルパレス）も加わった。集まったファンから声援を送られながら、選手たちは飛行機に乗り込んだ。
８大会連続８度目出場の日本はモンテレイで調整後、大会中の拠点となる米テネシー州ナッシュビルに移動。１４日の１次リーグＦ組初戦のオランダ戦に備える。２０日の第２戦、チュニジア戦はモンテレイで行われる。
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