和歌山県に一時氾濫特別警報＝台風６号上陸、古座川が越水―東海や関東大荒れ・重軽傷２３人

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台風６号は３日午前４時半ごろに和歌山県南部に上陸、横断した後、大型となって午後は東海・関東沖をほぼ東へ進んだ。気象庁と同県は午前５時３５分、古座川町と串本町の古座川に警戒レベル５の氾濫特別警報を発表した。古座川町月野瀬（左岸）付近で越水による氾濫が確認され、両町の一部には「緊急安全確保」が発令された。氾濫特別警報は午前８時５０分に注意報に切り替えられた。

氾濫の特別警報は５月に防災気象情報の改善で導入されてから初めて。同庁の細見卓也予報課長は記者会見し、「命の危険が迫っており、今いる場所より安全な所に避難してほしい」と呼び掛けた。古座川町・西川では午前４時半までの１２時間雨量が３００．５ミリに上った。

和歌山県南部と徳島県南部では未明、静岡県・伊豆地方と神奈川県東部は朝に線状降水帯が発生。徳島県阿南市の一部にも緊急安全確保が一時発令された。東京都の善福寺川や神田川、目黒川などには警戒レベル４の氾濫危険警報が出され、関東から四国の多くの都県で大雨や土砂災害、氾濫の危険警報が出された。

総務省消防庁の３日午後のまとめでは、沖縄県で重傷１人。軽傷は同県で１６人、鹿児島県で２人、愛知、奈良、徳島、宮崎各県で１人ずつの計２２人。

６号は北東側に前線を伴い、関東から九州の太平洋側では接近前から風雨が強まる所が多かった。４日には温帯低気圧に変わる見込み。６月に台風が上陸するのは２０１２年以来、１４年ぶり。三重県尾鷲市では３日午前６時までの２４時間雨量が５３５．５ミリに上り、この地点の６月の過去最多記録を更新。高知県四万十町では午前１時４０分までの同雨量が４４０．０ミリとなった。高知市では午前２時５分すぎに最大瞬間風速３１．０メートル、水戸市では午後２時５分すぎに同３０．１メートルを観測した。

大型の６号は午後４時、千葉県銚子市の東南東約９０キロの海上を時速５０キロで東北東へ進んだ。中心気圧は９８５ヘクトパスカル、最大風速２５メートル。東側６５０キロ以内と西側４４０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

警戒レベル５の氾濫特別警報が発表された古座川（和歌山県古座川町）のライブカメラ映像（和歌山県提供）

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