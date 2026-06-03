昨年出生数、６７．１万人＝１０年連続で過去最少―出生率最低１．１４・厚労省

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厚生労働省は３日、２０２５年の日本人の人口動態統計を公表した。昨年国内で生まれた子ども（出生数）は６７万１２３６人で、統計がある１８９９年以降の最少を１０年連続で更新。１人の女性が生涯に産む見込みの人数を示す合計特殊出生率も１．１４と過去最低だった。

政府は「こども未来戦略」による重点的な少子化対策を進めるほか、昨年１１月には人口減対応の司令塔として「人口戦略本部」を立ち上げた。しかし、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計より１５年ほど速く少子化が進んでいる。

厚労省は「若年女性人口の減少や、晩婚化、晩産化が関係している。状況を重く受け止める」としている。

出生数は１９７５年以降、減少傾向で、２０１６年に１００万人を下回った。２４年に初めて７０万人を割り、２５年は前年比１万４９３７人減。減少率では、２２年以降は５％台で高止まりだったが、今回は２．２％と緩やかになった。東京、富山、石川、香川の４都県は増加した。

出生率は前年から０．０１ポイント下がり、１０年連続で低下。都道府県別では西高東低の傾向で、１３県で上昇した。沖縄（１．５２）が最高で、宮崎（１．４６）、福井（１．４５）が続いた。東京（０．９６）が最も低く、３年連続で「１」を切った。次いで北海道と宮城が１．００だった。

婚姻数は２年連続で増加し、４８万９１１９組。前年から４０２７組増えたが、コロナ禍前の水準（１９年は約５９．９万組）には戻っていない。離婚は１７万９０６８組で減少した。平均初婚年齢は夫３１．０歳、妻２９．７歳。第１子出生時の母の平均年齢は３１．０歳だった。

死亡数は１５８万９４８９人で、５年ぶりに減少。１９年連続で死亡数が出生数を上回る自然減となり、減少幅は９１万８２５３人だった。改めて人口減少も進んでいることが浮かんだ。

新生児室（資料写真）

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