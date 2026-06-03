筒井経団連会長「潜在成長力向上を」＝高市首相、民間投資に期待表明

経済・ビジネス

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

経団連は３日、東京都内で定時総会を開き、就任２年目を迎えてあいさつした筒井義信会長は、日本経済について「潜在成長力を着実に引き上げることが不可欠だ」と訴えた。その手段として、設備投資と研究開発投資、賃上げなどによる人的投資を通じ、「投資けん引型経済」を確立する必要性を強調した。

総会には高市早苗首相がビデオメッセージを寄せ、経団連が昨年掲げた国内の民間投資目標「２０４０年度に２００兆円」を超える積極的な投資に期待を示した。

筒井氏は、中東情勢の混迷でもろさを露呈したエネルギー調達に関し、「脱炭素電源を活用する重要性が高まっており、特に原発の再稼働加速が求められる」と指摘した。

筒井氏は総会後の記者会見で、首相の投資強化の呼び掛けに対し「目標は野心的だが、不可能（なこと）ではない」との認識を示した上で、「民間として（目標を）超えていくぐらいのマインドがないと、３０年染み付いてきた縮小均衡型のトレンドを払拭できないだろう」と語った。

今後の政権への提言に関し、社会保障改革など「十分着手してこられなかった『痛みを伴う改革』についても言う覚悟はある」と述べた。

経団連の定時総会であいさつする筒井義信会長＝３日午後、東京都千代田区経団連の定時総会であいさつする筒井義信会長＝３日午後、東京都千代田区

経団連の定時総会に寄せられた高市早苗首相のビデオメッセージ＝３日午後、東京都千代田区経団連の定時総会に寄せられた高市早苗首相のビデオメッセージ＝３日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

時事通信ニュース