大火砕流犠牲者の冥福祈る＝雲仙・普賢岳災害から３５年―長崎・島原

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消防団員や報道関係者ら４３人の犠牲者を出した雲仙・普賢岳大火砕流の発生から３日で３５年となった。被災した長崎県島原市では、市民らが朝から各地で犠牲者の冥福を祈った。

午前８時半、被災住民が集団移転した仁田団地の第１公園では、古川隆三郎市長ら関係者約５０人が、追悼碑の前にある献花台に花を手向けた。当時消防団員だった古川市長は、団員１２人が犠牲になったことを「今でも忘れていない」と強調。「自然は本当に一瞬にして脅威の対象となり得る。自分たちの身の安全を考える一日であってほしい」と願った。

同公園には、噴火災害対策の陣頭指揮に当たった「ひげの市長」として知られ、昨年８月に亡くなった鐘ケ江管一・元同市長の妻保子さん（９０）も訪れた。「主人を支えてもらったので、お礼と思って感謝している」との思いで献花したという。

大火砕流が発生した時刻の午後４時８分、消防団員が当時、警戒に当たっていた「北上木場農業研修所跡」では、市によるサイレンとともに鐘の音が響いた。鐘をついた中学校教頭の山下譲治さん（４８）は、消防団員の父日出雄さん＝当時（３７）＝を亡くした。「（父が）いなくなったのは大きく、年を取っても変わらない」と寂しげな表情を浮かべ、教育者として「災害から身を守るために必要な知識を、私たちはきちんと教えないといけない」と語った。

雲仙・普賢岳大火砕流の犠牲者を悼み、献花する鐘ケ江管一元島原市長の妻保子さん（右）ら＝３日午前、長崎県島原市

雲仙・普賢岳大火砕流の犠牲者を悼み、鐘をつく山下譲治さん（手前左）＝３日午後、長崎県島原市

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