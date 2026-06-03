高市首相、１３日から英伊仏歴訪＝Ｇ７サミットに初参加

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高市早苗首相は１３～１８日の日程で欧州を歴訪する方向で調整に入った。フランス東部エビアンで開かれる先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に初めて参加。その前に英国とイタリアを訪れ、両国首脳と会談する。昨年１０月の就任後、欧州訪問は初めて。政府関係者が３日、明らかにした。

Ｇ７サミットは１５～１７日の予定。最先端の人工知能（ＡＩ）モデルへの対応や、脱中国を念頭に置いた重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強靱（きょうじん）化について話し合う。イラン情勢やロシアのウクライナ侵攻も取り上げる方向だ。

これに先立ち、高市氏は１４日にロンドンでスターマー首相と、１５日にローマでメローニ首相と会談する。欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分との認識を改めて共有し、安保面の連携拡大を打ち出したい考えだ。日英伊は次期戦闘機の共同開発を進めており、それぞれの会談で着実な進展を約束するとみられる。

臨時閣議に臨む高市早苗首相（左から２人目）＝３日、首相官邸

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