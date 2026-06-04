ＡＩ生成画像も「児童ポルノ」と認定＝画像共有の元教諭に実刑―名古屋地裁

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小中学校の教員７人が女子児童の盗撮画像をＳＮＳで共有したとされる事件で、生成ＡＩ（人工知能）で作成された女児の裸の画像を所持したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪などに問われた名古屋市立小の元教諭、水藤翔太被告（３５）の判決が４日、名古屋地裁であった。松本高明裁判官は懲役３年６月（求刑懲役６年）を言い渡した。

事件はＡＩを使った「性的ディープフェイク」の所持に同法が適用された全国で初めてのケース。

松本裁判官は、水藤被告が所持していた女児２人の裸とされる画像は、学校で活動中の写真を他のメンバーに送り、ＡＩを利用した画像編集サイトで作成させたものと認定。顔やポーズは元の写真と同じで「女児の裸が撮影されたと誤信するに足りる精巧なもの」と述べた。

判決によると、水藤被告は２０２３年５月～２５年３月、勤務先の小学校で女児のリコーダーや給食に体液をかけ、着替え中の女児３人を盗撮した動画を教員らが参加するグループチャット「ＨＬＴ（変態、ロリコン、ティーチャー）」で共有。生成ＡＩで作成された女児２人の児童ポルノを所持するなどした。

名古屋地裁＝名古屋市中区

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