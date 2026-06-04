【動画】日産、新型「ムラーノ」披露＝米国産の逆輸入車

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日産自動車は４日、米国で生産し、日本に「逆輸入」する新型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ムラーノ」の展示をグローバル本社ギャラリー（横浜市）で始めた。注文受付は３日に開始しており、納車は２０２７年２月を予定。

ムラーノは、２代目まで日本で販売。新型は４代目で、北米日産スマーナ工場（テネシー州）で生産している。国土交通省が米国で生産された乗用車を対象に新設した、安全性審査を簡素化する認定制度を活用して、日本での展開を復活させる。

新型は、ほぼ米国仕様のままで、ハンドル位置は左。一部、左側通行用に前照灯の照射方向を調節したり、運転支援機能で日本の道路標識が検知できるようにしたり改造する。

パワートレインは可変圧縮比技術「ＶＣターボ」を採用した２リッターのエンジンを日本初導入。最高出力２４５馬力、最大トルク３５２Ｎｍを発揮する。９速オートマチックトランスミッションとの組み合わせで、高い燃費効率と加速性能を両立した。広い室内空間と大容量の荷室も確保している。

ギャラリーでは、６月４～９日と同２４日以降に展示する。価格は７９６万４０００円（税込み）。【時事通信社】

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