カナダ研究所幹部、ＡＩは「未来開く技術」＝活用促進訴え

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世界最先端の人工知能（ＡＩ）研究機関であるカナダ・トロントのベクター研究所で最高商業化責任者を務めるキャメロン・シューラー氏が５日までに、時事通信の取材に応じた。ＡＩは「未来を切り開いていく技術だ」と述べ、製造業や金融、ヘルスケアなど幅広い分野での活用促進へ日本企業に協力を呼び掛けた。

ベクター研究所は２０１７年、政府や民間企業などから１億３５００万カナダドルの出資を受け設立。２４年のノーベル物理学賞を受賞したＡＩ研究の世界的権威であるトロント大のジェフリー・ヒントン名誉教授が主任科学顧問を務め、最先端のＡＩ研究や企業などでの社会実装に取り組んでいる。

シューラー氏は、ＡＩは「人間が現在持っていないスキルや能力をもたらし、全ての人に恩恵を与える」と強調。例えば、がんなど治療法のない病気の治療などで「いつかになるかは分からないが、飛躍的な進歩が起こるだろう」と述べ、活用の意義を訴えた。（了）

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