原発、２～５基建て替え＝４０年代までに―経産省目標案

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経済産業省は５日、２０４０年代までに原発を２～５基建て替える目標案をまとめた。原発建て替えの数値目標を示すのは、１１年の東京電力福島第１原発事故以降で初めて。エネルギーの安定供給を目的に原発を活用する政府方針を数値目標として具体化することで、関連産業の投資や人材育成を後押しするのが狙い。

同日開いた総合資源エネルギー調査会（経産相の諮問機関）の小委員会に、原子力政策の行動指針改定案として提示した。今後、了承を得た上で、政府の原子力関係閣僚会議で正式決定する見通しだ。

指針改定案に盛り込んだ長期的な電力需給の試算によると、運転開始から６０年が経過した原発の廃炉により、４０年代に供給力不足が見込まれる。必要な原発の設備容量は２２０万～５５０万キロワットで、経産省はこれに見合う原発の建て替え目標を打ち出した。同様に、５０年代までに計１１～１４基の建て替えが必要だと指摘した。

経済産業省＝東京都千代田区

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