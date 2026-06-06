「飛鳥・藤原の宮都」世界遺産へ＝ユネスコ諮問機関が登録勧告―７月正式決定

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奈良県中部にある飛鳥時代の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」について、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関、国際記念物遺跡会議（イコモス）は世界文化遺産に登録するようユネスコに勧告した。ユネスコが６日、公式サイト上で発表した。

７月１９～２９日に韓国・釜山で開かれる世界遺産委員会で正式決定される見通し。イコモスの勧告は、上から順に「登録」「情報照会」「登録延期」「不登録」の４段階で、登録が勧告された場合は原則として正式決定される。

登録された場合、国内の文化遺産としては２０２４年の「佐渡島（さど）の金山」（新潟県佐渡市）に続き２２件目。自然遺産を含めた国内の世界遺産は計２７件となる。

イコモスは構成資産の範囲や保全手法などについて、「適切で評価基準を満たしている」と判断。日本側に対し、構成資産に含まれる藤原宮跡全域の史跡指定や、古墳から取り外された壁画の保存・復帰について研究を継続することなどを勧めた。

飛鳥・藤原の宮都は、飛鳥宮跡や藤原宮跡、高松塚古墳など、６～８世紀の計１９の資産で構成される遺跡群。二つの宮都の変遷を通じ、東アジアの古代国家形成期に中央集権体制が誕生した経緯を示すとされる。

飛鳥宮跡と藤原宮跡周辺の空撮写真＝奈良県明日香村、橿原市（世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会ＨＰ提供）

高松塚古墳（奈良県明日香村）の壁画「西壁女子群像」（文化庁提供）

飛鳥宮跡＝５月２９日、奈良県明日香村

藤原宮跡＝５月２９日、奈良県橿原市

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