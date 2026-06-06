栃木強盗殺人、容疑者を国際手配＝ＩＣＰＯ、各国に身柄拘束要請

Newsfrom Japan

栃木県上三川町の民家で女性が殺害された強盗殺人事件で、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）が日本の警察から要請を受け、事件を主導したとして強盗殺人容疑で逮捕状が出ている益田和彦容疑者（４８）を国際手配したことが６日、分かった。東南アジアに潜伏しているとみられ、ＩＣＰＯは加盟国に身柄拘束を求める「赤手配」とし、顔写真や特徴などをホームページ上に公開した。

栃木県警や警察庁は渡航先が判明し次第、捜査員らを派遣し現地当局に捜査協力を求める方針。

益田容疑者は５月１４日、竹前海斗（２８）、美結（２５）両容疑者夫婦、実行役とされる１６歳の少年４人らと共謀。強盗目的で押し入った民家で富山英子さん（６９）を殺害した疑いが持たれている。

捜査関係者によると、益田容疑者は匿名性の高いアプリで、現場指示役とされる竹前容疑者に強盗の実行を持ち掛け、「１億円の４０％」と報酬を約束。実行役を集めさせたとみられる。

事件３日後、成田空港から中国へ出国し、土地勘のある東南アジアに渡った可能性が高いという。県警は同２９日に公開手配し、外務省が今月３日に旅券返納命令を出した。

一方、県警は６日、富山さんの長男と次男に対する強盗殺人未遂容疑で少年３人を再逮捕した。「知らない」などと、いずれも容疑を否認しているが、５日に再逮捕された少年は「バールで殴ったことは間違いない」と容疑を認めている。

益田和彦容疑者の顔写真などを掲載し、加盟国に身柄拘束を求める赤手配とした国際刑事警察機構のホームページ

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]