国内最大級の実弾演習実施＝「高速滑空弾」発射機を初公開―陸自

Newsfrom Japan

陸上自衛隊は７日、国内最大級の実弾演習「富士総合火力演習（総火演）」を、静岡県の東富士演習場で実施した。反撃能力（敵基地攻撃能力）に活用できる兵器として、３月に富士駐屯地（同県）に配備された「２５式高速滑空弾」の発射機が初めて一般公開された。

演習では戦車など約５０両、弾薬約６９．５トンを使用。島しょ部での敵の侵攻を想定し、ドローンを使った偵察など各部隊が連携した作戦を展開した。９０式戦車の演習弾射撃も行われたが、最新の１０式戦車は、４月に大分県の日出生台演習場で発生した死傷事故を受けて射撃が見送られた。

ウクライナや中東での戦闘で使用されているドローンへの対処も披露され、隊員が自動照準機能付きの小銃で飛行中のドローンを撃墜した。

視察した小泉進次郎防衛相は「わが国の新しい守り方を確立することは喫緊の課題となっている」などと訓示した。

富士総合火力演習で初めて一般公開された２５式高速滑空弾の発射機＝７日、静岡県の東富士演習場

報道公開された陸上自衛隊の富士総合火力演習＝７日、静岡県の東富士演習場

陸上自衛隊の富士総合火力演習で訓示する小泉進次郎防衛相＝７日、静岡県の東富士演習場

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]