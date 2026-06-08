８人にささげる安全の誓い＝「決して風化させない」―池田小事件２５年で追悼式・大阪

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児童８人が殺害された大阪教育大付属池田小学校（大阪府池田市）の殺傷事件から２５年を迎えた８日、同校では追悼行事「祈りと誓いの集い」が行われた。

行事には遺族や在校生、教職員ら約７６５人が出席。事件発生時刻には、亡くなった児童の名前が刻まれた「祈りと誓いの塔」で八つの鐘が鳴らされ、黙とうをささげた。各学級の児童が花を手向け、８人を悼んだ。

６年生の３人が児童を代表し、「自分たちが安全・安心に包まれた社会を担う存在になっていく」と誓いの言葉を述べた。下級生ら後輩にも学校安全への取り組みを伝えているとし、「２５年前の事件を決して風化させない」と力強く話した。

荒川真一校長は事件当時を知らない教員が増えていることに触れ、「事件の風化は子どもたちを守る学校安全の取り組みの後退を意味する。６月８日を、事件を自分ごとと捉える機会としてほしい」と強調した。

同大柏原キャンパス（同府柏原市）では午後、教員を目指す学生らに、事件の反省や教訓を伝える講義が行われた。１分間の黙とうの後、上田裕美准教授（臨床心理学）が事件の概要を説明し「学校全体での状況把握と組織的な対処ができていなかった」などと語った。教育学部３年の男子学生（２１）は「日頃から不測の事態に備える大切さを学んだ。常に子どもの安全を第一に考える教員になりたい」と話した。

児童８人が犠牲となった大阪教育大付属池田小学校の殺傷事件から２５年を迎えた追悼行事で、「祈りと誓いの塔」の鐘を鳴らす児童＝８日午前、大阪府池田市

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