内田被告に懲役２７年求刑＝女子高生殺害、「尊厳踏みにじり残虐」―弁護側は実行行為を否定・旭川地裁

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北海道旭川市で２０２４年、女子高校生＝当時（１７）＝をつり橋から落下させ殺害したとして、殺人罪などに問われた無職内田梨瑚被告（２３）の裁判員裁判の公判が８日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。検察側は「事件の首謀者で、（女子高生の）人格の尊厳を踏みにじる極めて残虐な犯行」などと非難し、懲役２７年を求刑した。

弁護側は改めて「殺害の実行行為はなかった」などと訴えた。遺族側弁護士は可能な限り厳しい刑罰を求め、結審。判決は２２日。

検察側は論告で、内田被告らはＳＮＳを巡りトラブルになった女子高生を車に乗せ、長時間監禁して暴行したと指摘。橋の欄干に全裸で座らされた女子高生は「落ちろ」「死ねよ」と何度も怒鳴られ、「限界まで追い込まれ、橋から落ちる以外の選択は考えられない心理状態になった」とした。

さらに、実際に被告が突き落としてはいなかったとしても、「執拗（しつよう）かつ強度な暴行や脅迫などが死の結果を招いた」と主張。「転落した直接の理由が何であれ、被告が殺人の実行行為を行ったと認められる」と訴えた。

一方、弁護側は最終弁論で殺意を否定し、被告は女子高生が落下する場面も見ていないなどと主張。被告本人は「改めて結果の重さを身に染みて感じた。反省、謝罪、償いの日々を送ります」などと語った。

論告に先立ち、女子高生の父が意見陳述し、涙ながらに「娘が望む判決を」と訴えた。

起訴状によると、内田被告は２４年４月１８～１９日、一審で懲役２３年が確定して服役中の女（２１）らと共謀し、女子高生を旭川市内の橋の欄干に全裸で座らせ、謝罪する様子を動画撮影。「落ちろ」「死ねや」などと言って川に転落させ、殺害したなどとされる。

旭川地裁＝北海道旭川市

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