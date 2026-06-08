茨城から沖縄に津波注意報＝フィリピン大地震で最大２０センチ―気象庁
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気象庁は８日午前９時５分、茨城県から鹿児島県の太平洋沿岸と伊豆・小笠原諸島、奄美・沖縄地方に津波注意報を発表した。津波の高さは最大１メートルと予想され、各地で最大数センチから２０センチが観測された。同８時３８分ごろ（日本時間）にフィリピンのミンダナオ島付近で大地震が起きたためで、同庁によると地震の規模（マグニチュード）は８．２と推定された。
到達した津波の高さは、午後０時５８分ごろ、沖縄県沖縄市で数センチを観測したのをはじめ、小笠原諸島の父島や和歌山県串本町で最大２０センチ、宮崎県日南市や鹿児島県の種子島で同１０センチなどとなった。同庁の清本真司地震津波対策企画官は記者会見し、海の中や海岸付近から離れるよう呼び掛けた。
ミンダナオ島では２０２３年１２月２日（同）にも大地震があり、気象庁は千葉県から沖縄県に津波注意報を発表。広い範囲で津波を観測し、最大は伊豆諸島・八丈島の４０センチだった。
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