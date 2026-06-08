茨城から沖縄に津波注意報＝フィリピン大地震で最大２０センチ―気象庁

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気象庁は８日午前９時５分、茨城県から鹿児島県の太平洋沿岸と伊豆・小笠原諸島、奄美・沖縄地方に津波注意報を発表した。津波の高さは最大１メートルと予想され、各地で最大数センチから２０センチが観測された。同８時３８分ごろ（日本時間）にフィリピンのミンダナオ島付近で大地震が起きたためで、同庁によると地震の規模（マグニチュード）は８．２と推定された。

到達した津波の高さは、午後０時５８分ごろ、沖縄県沖縄市で数センチを観測したのをはじめ、小笠原諸島の父島や和歌山県串本町で最大２０センチ、宮崎県日南市や鹿児島県の種子島で同１０センチなどとなった。同庁の清本真司地震津波対策企画官は記者会見し、海の中や海岸付近から離れるよう呼び掛けた。

ミンダナオ島では２０２３年１２月２日（同）にも大地震があり、気象庁は千葉県から沖縄県に津波注意報を発表。広い範囲で津波を観測し、最大は伊豆諸島・八丈島の４０センチだった。

フィリピン付近を震源とする地震による津波注意報について記者会見する気象庁の清本真司地震津波対策企画官＝８日午前、東京都港区

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