日本とのＡＣＳＡ、必要性に言及＝国民感情で今は困難とも―韓国大統領

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【ソウル時事】韓国の李在明大統領は８日、就任１年に合わせた記者会見を行い、燃料や弾薬の融通を可能にする日韓の物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）について、高市早苗首相に「現実的な必要性はあるが、国民情緒から受け入れるのが今のところ難しい」と伝えたことを明らかにした。慎重姿勢を崩さない一方、李氏が公の場で必要性に言及したのは初めて。

いつの会談で伝えたかは不明。李氏は高市氏に「こんな（ＡＣＳＡのような）話を（国内で）したら怒られる。われわれの立場も理解してほしい」と述べたという。

ＡＣＳＡは、日韓で２０１２年に合意寸前に至ったが、韓国内の批判が強く頓挫。最近の良好な日韓関係を踏まえ、日本側は改めて強く締結を呼び掛けている。韓国の安圭伯国防相は先月３１日、小泉進次郎防衛相とＡＣＳＡについて議論したと発言。韓国国防当局が議論したことを公式に認めたのは李政権になって初めてとされる。

８日、ソウルで記者会見する韓国の李在明大統領（ＥＰＡ時事）

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