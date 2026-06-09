再審見直し、中道が修正要求＝袴田さん姉「証拠は全部開示を」

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再審制度を見直す政府の刑事訴訟法改正案を巡り、中道改革連合は９日、証拠リストが弁護側に開示されるようにすることなどを柱とする修正要求を自民党と日本維新の会に提示した。衆院法務委員会では静岡県一家殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さんの姉ひで子さんらを参考人として招いて質疑が行われ、ひで子さんは「いい証拠も悪い証拠も全部出してほしい」と訴えた。

法務委は高市早苗首相が出席する質疑を１０日に予定しており、与党は週内に政府案の採決に踏み切りたい考え。これに対し、中道は国民民主党など他の野党にも協力を呼び掛け、与党の過半数割れが続く参院審議も見据えて修正を迫る構えだ。

政府案では証拠リストが示されるのは裁判所のみ。検察に証拠提出命令が出されるケースは「相当と認めるとき」に限定され、証拠の目的外使用は罰則付きで禁じられる。関係者によると、中道の修正要求は証拠リスト開示に加え、証拠開示の範囲拡大、目的外使用禁止の削除を求めている。

中道はチームみらいと共産党と共に政府案の対案を衆院に提出している。中道の西村智奈美副代表は９日、立憲民主、公明両党と国会内で開いた合同の法務部会で「対案がそのまま通ることは考えにくい」として「最低限の修正」を目指す方針を表明。会合後、国民民主、参政両党とも連絡を取っていると記者団に明らかにした。

国民民主の玉木雄一郎代表は９日の記者会見で「今の時点で（政府案に）賛成という状況にない。政府にさらなる対応を求めたい」と語った。

一方、衆院法務委の参考人質疑では、ひで子さんが巌さんの再審手続きについて「証拠開示で勢いづいた」と振り返り、証拠開示の範囲拡大などを求めた。再審開始決定に対する検察の不服申し立て（抗告）にも触れ、「そういうものがあるから長引いて（事件発生から無罪確定まで）５８年もかかった」と全面禁止を求めた。

静岡地裁時代に巌さんの再審開始決定を出した元裁判官の村山浩昭弁護士は「再審において証拠開示はまさに生命線だ」と述べ、証拠リスト開示などの必要性を強調。これに対し、岡山弁護士会所属の吉沢徹弁護士は再審請求の乱用などを懸念する犯罪被害者の声を紹介し、配慮を要請した。

再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審議する衆院法務委員会で発言する袴田ひで子さん＝９日午前、国会内

再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審議する衆院法務委員会で質問する中道改革連合の西村智奈美氏＝９日午前、国会内

再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審議する衆院法務委員会で発言する弁護士の吉沢徹さん＝９日午前、国会内

再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審議する衆院法務委員会で発言する弁護士の村山浩昭さん＝９日午前、国会内

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