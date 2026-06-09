自民、国旗損壊罪法案を了承＝今国会成立へ野党に説明

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自民党は９日の総務会で、日本の国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」を新設する法案を了承した。日本維新の会との連立政権合意に基づく法案。維新と近く法案内容について正式に合意した上で国会に提出し、会期内の成立を目指す。賛同を求めて野党への説明を始めた。

法案は日の丸を公然と損壊したり、その様子を撮影した動画や画像をＳＮＳに投稿したりした場合、２年以下の拘禁刑または２０万円以下の罰金を科す内容。表現の自由を侵害しかねないとの懸念を踏まえ、「国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と記した。

自民プロジェクトチームの松野博一座長は９日、参政党の神谷宗幣代表らと国会内で会い、条文案の趣旨を説明した。神谷氏はこの後、記者団に「処罰対象を広げられないか投げ掛け、持ち帰ってもらった」と明かした。

自民党の総務会に臨む有村治子総務会長（中央）ら＝９日、東京・永田町の同党本部

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