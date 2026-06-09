衆院比例４５、自動削減案＝自民、与野党協議不調なら

政治・外交

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自民党は９日、政治制度改革本部の総会を党本部で開いた。衆院議員定数（４６５）の削減を巡り、加藤勝信本部長は与野党協議会で１年以内に結論が出なければ、自動的に比例代表の定数（１７６）を４５議席削減する案を提示。出席者の一部から異論が上がったが、議論と並行して法案化の作業も進めることとなった。

定数削減を巡っては、高市早苗首相（党総裁）と日本維新の会の吉村洋文代表が、７月１７日が会期末の今国会中に成立を目指すことで一致。首相は維新の主張を踏まえ、比例４５減で意見集約するよう党内に指示している。本部長案は全国１１ブロックごとの削減数について、人口比に応じた「アダムズ方式」で決めるとした。

総会で加藤氏は「小選挙区を減らすと地方の声が届かなくなる」と理解を求めた。出席者からも「小選挙区ではなく比例を削減するのはやむを得ない」「国民に約束して先の衆院選を戦ったから、実行すべきだ」などと賛成意見が相次いだ。

自民党の政治制度改革本部の総会であいさつする加藤勝信本部長（左）＝９日午後、東京・永田町の同党本部自民党の政治制度改革本部の総会であいさつする加藤勝信本部長（左）＝９日午後、東京・永田町の同党本部

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