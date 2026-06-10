日マレーシア首相、エネ安保強化＝アンワル氏「ＬＮＧ供給約束」

Newsfrom Japan

高市早苗首相は１０日、マレーシアのアンワル首相と首相官邸で会談した。中東情勢の悪化を踏まえ、高市氏が液化天然ガス（ＬＮＧ）や医療用手袋など石油関連製品の安定供給を要請したのに対し、アンワル氏は「最大限のコミットメント（約束）」を表明。会談後、両首相はエネルギー安全保障の強化をうたった共同声明を発表した。

高市氏は共同記者発表で「両国の絆を双方向で深化させる決意を確認できた」と強調。アンワル氏は高市政権が進める「自由で開かれたインド太平洋」構想を「常に支持する」と語った。

日本はＬＮＧ輸入量の約１５％をマレーシアから調達している。両首相は重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強靱（きょうじん）化も確認。中国による経済的威圧を念頭に「恣意（しい）的な輸出規制への懸念」を共有した。

人工知能（ＡＩ）分野の協力枠組み「日マレーシアＡＩプラットフォーム」設立も申し合わせた。

会談前にマレーシアのアンワル首相（左）と握手する高市早苗首相＝１０日、首相官邸

マレーシアのアンワル首相（左）との共同記者発表で発言する高市早苗首相＝１０日午後、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]