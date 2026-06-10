ディズニー新幹線、運行開始＝「シー」２５周年祝い、特別仕様―ＪＲ東

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ＪＲ東日本は１０日、東京ディズニーシー（千葉県浦安市）開園２５周年を記念した東北・北海道新幹線の運行を開始した。午前６時３５分、イベントのテーマカラー「ジュビリーブルー」で染め上げられた列車が仙台駅を出発し東京へ。来年３月上旬までの期間限定で「はやぶさ」「やまびこ」を中心に東京―新函館間を１日３本程度運行する。

特別塗装の車体にはミッキーマウスなどが描かれ、車内もカーテンや枕カバーがディズニー仕様。車内メロディーには記念のテーマ曲を使った。

出発セレモニーで、ＪＲ東の佐藤孝仙台駅長は「ディズニーへお出かけの際は、ぜひこの特別な車両を利用して旅を堪能いただければ」とあいさつ。オリエンタルランドの岩瀬大輔常務執行役員も「２５周年の祝祭感を感じ、ワクワクとした気持ちでパークへお越しを」と呼び掛けた。

ＪＲ東日本の東京ディズニーシー開園２５周年を記念した特別塗装の東北・北海道新幹線の出発セレモニーを行うミッキーマウスら＝１０日午前、仙台市青葉区のＪＲ仙台駅

ＪＲ東日本の東京ディズニーシー開園２５周年を記念した特別塗装の東北・北海道新幹線＝１０日午前、仙台市青葉区のＪＲ仙台駅

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