皇族確保「総意」、高市首相に報告＝女性身分保持・旧宮家養子案―衆参議長が取りまとめ

Newsfrom Japan

衆参両院正副議長は１０日、皇族数の確保策を検討する与野党の「全体会議」を衆院議長公邸で開き、政府有識者会議が示した２案を「了とする」との見解を「立法府の総意」として取りまとめた。この後、国会内で高市早苗首相に報告。首相は「速やかに法律案の骨子案を示せるように進める」と述べた。

政府は「総意」を踏まえ、皇室典範改正案などの作成に着手。全体会議で説明した上で、月内にも国会に提出し、今国会中の成立を目指す方針だ。森英介衆院議長は首相に「今国会中に改正案成立にこぎ着けたい」と強調した。

「総意」では、天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さままでの皇位継承の流れを「ゆるがせにしてはならない」と指摘。その上で、政府有識者会議が２０２１年に報告した(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する(2)旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える―の２案を基に法制化を進めるよう政府に求めた。

「総意」は、(1)案で焦点となった「女性皇族の夫と子が皇族の身分を持つかどうか」には言及せず、議論を先送りした。森氏は記者会見で、安定的な皇位継承策の検討継続を与野党に求めた点に触れ、「いずれ必要であれば立法府で議論することは明示されている」と語った。

(2)案については、１９４７年１０月に皇籍から離脱した旧１１宮家を対象にすると明記。皇室に入った養子は「皇位継承資格を持たない」と記し、養子の年齢、養親の範囲、具体的な手続きについて「慎重に制度設計を行う」よう政府に促した。

養子案については「一定年数ごとの見直し」も要請した。石井啓一衆院副議長は会見で「これから生まれるお子さんが自分の意思を表示できる年齢を踏まえると、２０年ないし３０年（後の見直し）が想定される」と説明した。

正副議長が８日に示した「総意」案について、自民党など７党がおおむね賛同する一方、一部の野党は反対した。立憲民主党は１０日の全体会議で(1)案への賛成を表明。(2)案には触れず、長浜博行前参院副議長は記者団に対して慎重な姿勢を示すにとどめた。

全体会議は政府有識者会議の報告書に沿って皇位継承の議論を切り離し、皇族数の確保策に絞って検討を進めてきた。「総意」は「安定的な皇位継承を確保するための方策について引き続き検討する」と国会の付帯決議でうたうよう求めた。

森英介衆院議長（右から３人目）から「立法府の総意」を受け取る高市早苗首相（同２人目）＝１０日午後、国会内

皇族数確保策を協議する与野党の全体会議に臨む森英介衆院議長（右から２人目）、関口昌一参院議長（同３人目）ら＝１０日午後、東京・永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]