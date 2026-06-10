植田日銀総裁、感染症治療で入院＝１５、１６両日の決定会合は欠席

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日銀は１０日、植田和男総裁が９日から肝のう胞感染症の治療のため入院していると発表した。入院期間は２週間程度の見通し。今月１５、１６両日に開かれる金融政策決定会合は欠席し、議決には参加しない見込み。投票権を持つ政策委員会メンバー９人のうち８人が投票を行う。

総裁が定例の決定会合を欠席するのは１９９８年の新日銀法施行以降、初めて。今回の会合の議長は氷見野良三副総裁、１６日の総裁記者会見は内田真一副総裁が代行する予定。植田総裁は入院中、リモートワークなどで必要な公務を行うという。

日銀は同会合で政策金利を現在の０．７５％から１％に引き上げるとともに、国債買い入れ減額を来年４月以降、いったん停止することを検討している。入院について市場では「植田総裁は３日の講演で利上げに向けた道筋を整えたこともあり、決定に影響はないだろう」（野村証券の岩下真理エグゼクティブ金利ストラテジスト）との見方が出ている。

植田和男日銀総裁

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