首相秘書「声似てるが確信ない」＝中傷動画作成者との会議音声

Newsfrom Japan

高市早苗首相は１０日の衆院法務委員会で、昨年の自民党総裁選などで自身の陣営が他候補を中傷する動画を投稿したとする週刊文春報道を巡り、動画を作成したと証言した男性と首相秘書らのオンライン会議の様子とされる「音声」について秘書本人に確認させたところ、「自分の声に似ているように思うが、確信は持てない」との返答があったと語った。

秘書は「編集されて発言がこま切れになっている。内容も含め確信は持てない」と主張。「昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、国民の声を広く聞くために検討している企画の紹介を聞いたことはある」と説明したという。

首相はまた、別の週刊誌の問い合わせに対し高市事務所が行った、男性と秘書との接点を認める内容の回答に関し「事実と違う」と述べた５日の自身の国会答弁も訂正。回答書を真正のものと認めた。いずれも中道改革連合の西村智奈美副代表への答弁。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１０日、東京・永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]