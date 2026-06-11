与党、比例４５減法案提出へ＝協議１年、不調で発動―野党反発、成立見通せず

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自民党と日本維新の会は１１日、衆院議員定数（４６５）の１割削減に関する法案をそれぞれ了承した。近く国会に共同提出する。衆院議長の下の与野党協議会で定数削減を含む選挙制度改革について「結論を得る」とし、１年以内に法制上の措置が講じられなければ比例代表４５議席を自動削減する内容。野党は「削減ありき」と反発しており、成立は見通せない。

自民の総務部会・政治制度改革本部合同会議で、加藤勝信本部長は「選挙制度改革を進めていく法案だ。結論を得るべく責任を果たしたい」と述べ、与野党協議の進展を促すのが法案の主眼だと強調した。会合後には記者団に「われわれは１割削減も含めて議論させてもらう」と語った。

法案は与野党協議会について「人口減少に鑑み定数削減を含め検討が加えられ、結論を得るものとする」と規定。協議がまとまらなければ、比例定数を１７６から１３１へ減らし、小選挙区（２８９）と合わせた総定数を４２０にするとした。

一方、与野党協議の結論の中身を縛る規定は置かず、削減数にかかわらず合意事項を優先する仕組みを取った。

自民党の総務部会・政治制度改革本部合同会議で発言する加藤勝信・政治制度改革本部長（中央左）＝１１日、東京・永田町の同党本部

中道改革連合の会合で発言する重徳和彦国対委員長＝１１日午後、国会内

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