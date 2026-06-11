再審見直し、今国会成立の公算＝参政、与党修正案に賛成―衆院委１２日採決

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再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を巡り、自民党と日本維新の会は１１日、修正案を野党に提示し、１２日の衆院法務委員会で採決するよう求めた。これを受け、参政党の神谷宗幣代表は賛成すると表明。参政が加わることで、与党が少数の参院でも過半数に達するため、７月１７日に会期末を迎える今国会中に成立する公算が大きくなった。

修正案は、１１日の法務委理事懇談会で示された。５年ごとの制度見直しの対象として、証拠の目的外使用禁止や、検察保有の証拠リスト開示を明示した。証拠に関してはさらに、裁判所の開示勧告や検察の任意提出を「事案に応じ、適切に行う」と規定。いずれも付則で対応した。

中道改革連合や国民民主党は内容が不十分だとして採決に反対。しかし、井上英孝委員長（維新）が１２日の採決を職権で決めた。与党は１６日の衆院通過を目指している。

修正案について、神谷氏は記者団に「わが党が要求したことを付則に追記してもらった」と歓迎した。

一方、中道の西村智奈美副代表は「従来の政府答弁をなぞっただけでゼロ回答に近い。冤罪（えんざい）被害者を救済することが困難だ」と批判。中道と立憲民主、公明両党は１１日の合同政策協議で、修正案への対応を各党政調会長に一任することを決めた。

国民民主も「政府案には反対の方向だ」（党幹部）として、独自の修正案を提出する構えだ。

衆院法務委員会理事懇談会に臨む井上英孝委員長（右から３人目）ら＝１１日午後、国会内

記者団の取材に答える参政党の神谷宗幣代表＝１１日午後、国会内

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