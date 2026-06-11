ガッツ石松さん死去、７６歳＝日本人初のライト級王者

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元世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライト級王者のガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが６月２日、肺炎のため、東京都内の病院で死去した。７６歳だった。葬儀は近親者で済ませた。

栃木県出身。１９６６年にプロデビューし、強打から「石の拳」と称されたロベルト・デュランの持つ世界タイトルに挑戦して敗れたのを経て、７４年に日本人として初めてライト級の世界王座を獲得。「幻の右」とも呼ばれたパンチを武器に５度の防衛を果たした。プロでの通算成績は３１勝（１７ＫＯ）１４敗６分け。

引退後は俳優、タレントとしてテレビや映画などに数多く出演。「ＯＫ牧場」のフレーズでも人気を博した。９６年には衆院議員選挙に出馬して落選した。

ボクシング界では、日本人の歴代世界王者を集めた「世界チャンピオン会」の発足メンバーとなり、初代会長に就いた。

ガッツ石松さん

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