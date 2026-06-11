セブン、電子看板広告で新会社＝電通、サイバーエージェントと共同出資

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セブン―イレブン・ジャパンは１１日、店内のデジタルサイネージ（電子看板）やアプリ向けの広告を手掛ける新会社を電通、サイバーエージェントとの共同出資で設立すると発表した。セブンの購買データを基に、天候や時間帯、店舗の在庫状況に応じて最も効果的な広告を電子看板などに配信。来店客数の増加や販売促進につなげる。

新会社の社名は「セブン―イレブン・アドコネクト」で、９月１日に事業を開始する。出資比率はセブンが８０％、電通グループとサイバーエージェントが１０％ずつ。電通が購買データの分析や広告表示の設計、サイバーエージェントが人工知能（ＡＩ）を利用した広告制作などで協力する。

セブンは今年度中に電子看板の設置店舗数を約８７００店と、現在の２．３倍に増やす計画。コンビニの電子看板設置数はファミリーマートが約１万１０００店舗と先行し、ローソンも実証実験を進めている。

新会社設立を発表し、撮影に応じるセブン―イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長（中央）ら＝１１日午前、東京都千代田区

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