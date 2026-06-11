【動画】ベンツ、「Ｓクラス」大幅改良＝部品２７００点刷新

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メルセデス・ベンツ日本は１１日、大幅改良した高級セダン「Ｓクラス」を東京都内で発表した。車両の５０％以上を新規開発し、部品約２７００点を刷新。ベンツのエンブレムを外観デザインに取り入れ、ブランドイメージを強調したほか、独自開発のオペレーティングシステム「ＭＢ．ＯＳ」を搭載し、利便性や快適性を高めた。

ボディーは前モデル比で全長１４ミリ拡大し、全幅を９ミリ抑えることで、伸びやかで引き締まったスタイリングに仕上げた。

装備面では、ステアリングホイールの物理ボタンを増やして操作性を改善したほか、運転者の習慣を学習して自動でエアコンを調整する機能も搭載した。

ベースモデルの「Ｓ４５０ ｄ ４ＭＡＴＩＣ（ＩＳＧ）」は、３リッター直列６気筒のディーゼルターボエンジンと４８Ｖマイルドハイブリッドを組み合わせ、最高出力３６７馬力、最大トルク７５０Ｎｍを発揮する。

Ｓクラスの価格は１５９８万円（税込み）から。納車は９月以降を予定している。【時事通信社】

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