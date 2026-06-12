主将の遠藤航がサッカーＷ杯欠場＝日本代表引退を表明

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【ナッシュビル（米テネシー州）時事】日本サッカー協会は１１日、日本代表主将の遠藤航（３３）＝リバプール＝がけがのため、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会を欠場すると発表した。オランダとの１次リーグＦ組初戦が１４日に迫る中で、無念の離脱となった。

３大会連続のＷ杯メンバー入りとなった今大会は、集大成の舞台となるはずだった。自身のＳＮＳで「今回の活動をもって代表を引退する」と表明した。

遠藤は２月に左足を負傷。Ｗ杯を目指して手術を受けたが、復帰戦となった５月３１日のアイスランド戦で再び痛めた。日本協会の山本昌邦技術委員長によると、遠藤は本人の意思で、仲間の前で話すことなく１１日朝にチームを離れた。同技術委員長を通じ「みんなが最高の結果を残してくれることを願っている」とコメントした。新主将には板倉滉（アヤックス）が就く。

遠藤航 プロサッカー選手

取材に応じる山本昌邦技術委員長＝１１日、米ナッシュビル

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