電動ボード事故増、１割が飲酒＝死亡事故は過去最低―交通安全白書

Newsfrom Japan

政府は１２日の閣議で、２０２６年版「交通安全白書」を決定した。普及が進む電動キックボードなど「特定小型原動機付き自転車」の２５年の事故件数は前年比４８件増の３８６件。約１割に当たる４３件が飲酒事故で「割合が著しく高い」と指摘している。

相手別に見ると、四輪車が１６８件で約４割を占めた。単独事故が８７件、自転車が５７件、歩行者が５６件などと続いた。

特定小型原動機付き自転車は、２３年７月の道路交通法改正で新たに導入された車両区分。１６歳以上であれば運転に免許は必要ない。政府は交通ルールの周知徹底や悪質運転の指導・取り締まりを強化する方針だ。

２５年の交通事故による死亡者数は前年比１１６人減の２５４７人。現行の統計を取り始めた１９４８年以降、過去最低を更新した。内閣府の担当者は「自転車運転時のヘルメット着用の啓発や、飲酒運転の取り締まり強化など、死亡事故の実態を踏まえた対策が効果を上げた」と分析している。

閣議に臨む高市早苗首相（右から３人目）＝１２日午前、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]