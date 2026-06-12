Ｈ３ロケット打ち上げ成功＝２度目の失敗から半年―初の「低コスト型」・ＪＡＸＡ

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宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１２日午前９時５３分、Ｈ３ロケット６号機を鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げた。約１５分後に高度約５８０キロの予定軌道に到達、打ち上げは成功した。

昨年１２月の失敗から約半年。固体補助ロケットを使わない低コスト型の試験飛行も兼ねており、信頼回復と市場参入に向けた重要な節目となった。

６号機には実用衛星を載せず、性能確認用部品と大学などが開発した小型衛星６基を搭載。この後、順次小型衛星を分離する。

Ｈ３はＪＡＸＡと三菱重工業が２０１４年から開発を進める２段式の液体燃料ロケット。衛星や物資を外国に頼らず運ぶ「宇宙輸送の自立性」を確保する基幹ロケットに位置付けられる。第１段に新型液体燃料エンジンを導入して能力を向上する一方、部品数の削減や民生部品の積極採用により、先代のＨ２Ａから大幅なコストダウンを図った。

２３年の初号機打ち上げは、第２段エンジンのトラブルで失敗。翌年の２号機から５機連続で成功を重ねたが、昨年１２月の８号機で再び失敗した。

原因究明の結果、衛星搭載部の部品に不具合があり、飛行中の衝撃で破壊に至ったことが直接要因と判明。ＪＡＸＡは、当該部品の補修などの対策を講じ、早期の打ち上げ再開にこぎ着けた。

開発当初から衛星打ち上げ市場への参入を意図したＨ３は、衛星の重さや投入軌道により能力とコストの異なる三つの形態がある。これまでに液体エンジン２基に固体補助ロケット２本の「２２形態」や、打ち上げ能力最大となる固体補助ロケット４本の「２４形態」を打ち上げてきた。

６号機は液体エンジン３基のみの「３０形態」で、最もシンプルで低価格の構成。打ち上げ能力は最小だが、政府衛星に多い４トン程度までの地球観測衛星に必要十分で、定常運用になれば、当初目標の「Ｈ２Ａの打ち上げコスト半減」をほぼ実現できる見通しだ。

打ち上げられるＨ３ロケット６号機＝１２日午前、鹿児島県・種子島宇宙センター

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