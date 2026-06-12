中村玉緒さん死去、８６歳＝俳優、バラエティーでも活躍

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時代劇映画などで活躍し、バラエティー番組での個性的なキャラクターでも親しまれた俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日午後３時５２分、肺炎のため死去した。８６歳だった。葬儀は１７日午前９時３０分から東京都品川区西五反田５の３２の２０の桐ケ谷斎場で。喪主は長女眞粧美（まさみ）さん。

１９３９年、京都市生まれ。父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という歌舞伎の名門一家に育った。５３年、松竹映画「景子と雪江」でデビュー。翌年に大映と専属契約し、時代劇映画に次々と出演した。６０年の映画「ぼんち」「大菩薩峠」でブルーリボン賞助演女優賞、６３年の「越前竹人形」で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞した。

大映から離れた６０年代半ば以降はテレビドラマや舞台に進出。９０年代からバラエティー番組への出演が増え、天真らんまんなキャラクターで人気者に。主演ドラマ「いのちの現場から」は９２年以降、シリーズを重ねた。「浪花女奮闘記 まかしときなはれ」など座長公演も多くこなした。

俳優の勝新太郎さんと６２年に結婚、９７年に死別した。２００７年、映画界への貢献が認められ、毎日映画コンクールで田中絹代賞を受賞した。

俳優の中村玉緒さん

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