日本での調達額３４７０億円＝全体の３％、スペースＸ上場

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米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースＸは１２日、米ナスダック市場に上場する新規株式公開（ＩＰＯ）に伴い、日本国内で約２１億８５００万ドル（約３４７０億円）を調達すると発表した。同日開示された訂正有価証券届出書によると、日本で募集する発行株数は１６２９万６２９６株となり、全体（５億５５５５万５５５５株）の約３％に相当する。

海外企業が日本の取引所に上場せずに株式の公募・売り出しを行う手法が活用され、日本の投資家は国内にいながら高成長企業のＩＰＯに参加できる。みずほ証券と楽天証券、ＳＢＩ証券が国内投資家からの申し込みに応じた。米東部時間１２日午前９時半（日本時間同日午後１０時半）に上場する見通しで、日本での調達規模は、２０２４年に東京地下鉄（東京メトロ）が東証上場時に集めた金額（約３４８０億円）に迫る。

１１日、宇宙企業スペースＸの新規株式公開（ＩＰＯ）を控え、米ニューヨーク中心部のタイムズスクエアに登場したイーロン・マスク氏の人形（ＥＰＡ時事）

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