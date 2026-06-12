１５０メートルのホース漂着＝中国製か、撤去費用５０００万円―石川
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石川県志賀町の海岸に巨大なホースが漂着していたことが１２日、県への取材で分かった。長さは約１５０メートル、重さは推定約３００トンで、中国の企業名が記載されていた。企業側に連絡したが所有者は判明せず、約５０００万円の撤去費用は国や県が負担する見通し。
県によると、漂着したのは海底にたまった土砂を取り除く作業に用いるホースとみられる。昨年１２月１７日、「漁港の近くでホースが漂流している」と町から県に連絡があり、同２５日に海岸への漂着が確認された。
撤去費用として県は約２００万円を拠出し、残りは国の補助金などを活用する方針。撤去作業は今月１５日から始め、今秋までの完了を目指す。
県資源循環推進課の岡秀雄課長は「早期に撤去して住民の方に早く安全・安心に過ごしていただけるようにしたい」と話している。
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