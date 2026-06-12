生成ＡＩで知財保護ルール＝高市首相「安心活用へ環境整備」―政府計画

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政府は１２日、知的財産戦略本部（本部長・高市早苗首相）の会合を首相官邸で開き、「知的財産推進計画２０２６」を決定した。生成ＡＩ（人工知能）の普及が急速に進む中、知的財産権の保護を図るルール「プリンシプル・コード」（仮称）の策定方針を示した。

首相は「生成したコンテンツが他人の権利を侵害していないかとの不安を解決し、安全安心にＡＩを活用できる環境を整備する」と強調した。

計画は、クリエイター側から自身の著作権が侵害されることへの懸念が出ていると指摘。対価還元の枠組みづくり促進を打ち出した。

また、俳優や声優の「声」を模倣したコンテンツの無断生成・公開に対応するため、不正競争防止法改正を含む議論を継続すると明記。知的財産の侵害があった場合の民事救済措置の在り方を検討する。

知的財産戦略本部の会合であいさつする高市早苗首相（右）＝１２午後、首相官邸

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