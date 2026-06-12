在日朝鮮人系のウリ信組に一部業務停止命令＝預金着服を隠ぺい、検査妨害も―金融庁

Newsfrom Japan

金融庁は１２日、在日朝鮮人系のウリ信用組合（札幌市）に対し、元役員による預金の着服を経営陣が隠蔽（いんぺい）したなどとして、一部業務停止命令を出した。７月１４日から１カ月間、新規顧客への融資などを停止させる。検査官に対する虚偽の説明といった検査妨害を踏まえ、刑事告発も検討する。

元役員による預金着服は計約１４億円に上り、他にも職員による４件の着服が見つかった。架空名義や他人の名前を借りた預金口座の開設も受け入れており、金融庁から報告徴求命令を受けても、対象を一部除外して報告していた。

処分を受け、ウリ信組は琴正煥理事長の辞任を発表。札幌市内で記者会見した金堅一副理事長は「事態を重く受け止め、深く謝罪する」と述べ、弁護士による第三者委員会を設置して調査を進めると説明した。

ウリ信用組合の本店＝１２日午後、札幌市

金融庁の行政処分を受け、記者会見するウリ信用組合の金堅一副理事長＝１２日午後、札幌市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]