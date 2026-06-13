両陛下、オランダへ出発＝ベルギーも、国賓で２週間

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天皇、皇后両陛下は１３日午前、国賓としてオランダとベルギーを公式訪問するため、政府専用機で東京・羽田空港を出発された。両陛下が一度に複数の国を訪れるのは２００２年以来で２４年ぶり。２６日に帰国する。

両陛下は午前１１時前、羽田空港で秋篠宮ご夫妻や森英介衆院議長夫妻らの見送りを受け、一人一人にあいさつしてタラップを上がり、にこやかに一礼して搭乗した。

両陛下は現地時間１３日午後、オランダに到着し、１６日まで王室の離宮に滞在。１７日に首都アムステルダムで歓迎式典や戦没者記念碑への供花、ウィレム・アレクサンダー国王夫妻主催の晩さん会に臨む。滞在中、天皇陛下の研究テーマである水に関する研究施設のほか、小児がんセンターも訪問。アムステルダム郊外の公園で桜の植樹も行う。

ベルギーには２０日に移動し、王室の離宮に滞在した後、２３日から首都ブリュッセルで歓迎式典やフィリップ国王夫妻主催の晩さん会に出席。ブリュッセル市庁舎や世界的な半導体の研究開発機関なども訪れる。

歓迎式典や晩さん会など主要行事以外への皇后さまの出席は、体調を考慮して判断する。首席随員は石破茂前首相が務め、皇后さまの主治医で精神科医の大野裕氏も随行。滞在中は秋篠宮さまが国事行為を臨時代行する。

両陛下の国際親善目的での外国訪問は、インドネシア、英国、モンゴルに続き、即位後４度目。天皇陛下は１１日の記者会見で「王室の方々との旧交を温めるとともに、わが国と両国の人々との交流や相互理解、友好関係がさらに深まる機会になれば」と述べた。

オランダとベルギーを公式訪問するため、政府専用機で東京・羽田空港を出発される天皇、皇后両陛下＝１３日午前

オランダとベルギーの公式訪問出発前、秋篠宮ご夫妻と言葉を交わされる天皇、皇后両陛下＝１３日午前、東京・羽田空港

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