冷却ウエアや多機能ファン＝「猛暑攻略」新商品を投入―各メーカー
Newsfrom Japan経済・ビジネス 技術・デジタル
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
猛暑到来を前に、各メーカーが工夫を凝らした猛暑対策の新商品を投入している。気象庁の予想では、今夏（６～８月）の平均気温は全国的に平年より高い見通し。楽天グループによる通販サイト「楽天市場」の購買データなどに基づくトレンド予測では、今夏は冷却機能を備えた空調ウエアや携帯型の多機能扇風機（ファン）などが注目商品という。
東京都内で５日開かれた猛暑対策商品の展示会「ひんやりエキスポ」には、２９社が参加。空調ウエアなどを手掛けるメカリンク（東京）はリュック型の冷却ウエアをアピールした。外気より最大１４度低い冷気で体を冷やす独自の冷却ユニットを搭載し、杉田聖威社長は「（送風機能だけの）従来の空調ウエアとは全く異なる」と強調。屋外作業者の暑さ対策に加え、普段着にも合わせられるデザインにしたという。
家電メーカーのシャークニンジャ合同会社（東京）は、ミスト噴出用のアタッチメントや皮膚温度を最大９度下げる冷却プレートを取り付けられる携帯型ファンを出展した。
猛暑を乗り切るひんやりグルメでは、生活雑貨販売のライフオンプロダクツ（大阪市）が調理器具「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」を紹介。冷凍庫で冷やしたポット状の器具に好きなドリンクを入れ、ボタンを押すだけでシャーベット状の飲料「アイススラリー」が簡単に完成する。
楽天グループなどが今年４～５月に男女１０００人を対象に実施したアンケート調査では、４人に１人が「昨年の暑さ対策は不十分だった」と回答した。最高気温４０度以上の「酷暑日」に順応するためにも「猛暑攻略グッズの需要が増す」として、今夏の一段の市場拡大を予想する。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]