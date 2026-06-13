海峡安全確保へ国際協調＝高市首相、変革へ「鉄の女」―英紙寄稿

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【ロンドン時事】高市早苗首相は１２日、英紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）に寄稿し、エネルギーなどの重要な物流ルートであるホルムズ海峡での自由で安全な航行、重要物資の供給網確保に向けた国際協調に取り組むと強調した。自身を故サッチャー元英首相になぞらえて「日本の鉄の女」と紹介。「必要な変革を実現する強い決意がある」と表明した。

首相は１３～１８日の日程で英国、イタリア、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）が開かれるフランスの３カ国を歴訪する。

寄稿で首相は、ホルムズ海峡を「国際的な公共財」と位置付け、日本は海峡安定化へ外交努力を続けると明言。事実上の海峡封鎖は「各国がそれぞれ主体性と回復力を高め、国際秩序における役割を果たす重要性を認識させた」と説いた。

安全保障に関しては、日英伊３カ国による次期戦闘機開発計画に触れたほか、防衛装備移転三原則の改定を受け、「日英欧間の相互運用をさらに強化するための協力が進むだろう」と訴えた。

日英関係は「強化されたグローバルな戦略パートナー」として、両国がエネルギーや先端技術を含む経済安保分野で連携を深めると表明した。

直面する新たな課題に対処するため、「鉄の女」として変革を断行する信念を示した。欧州歴訪を通じ、「自由で開かれた国際秩序の維持・強化に全力を尽くす」と締めくくった。

高市早苗首相＝９日、首相官邸

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