高市首相「収束へ大きな一歩」＝米イラン合意受け

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高市早苗首相は１５日、米イランの戦闘終結に関する合意を受け、「事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する」とＸ（旧ツイッター）で表明した。その上で「覚書が着実に実施され、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるとともに、最終的な合意が一日も早く実現することを強く期待する」と記した。

首相は合意に関し「当事国が外交的解決を志向し、粘り強く交渉を行った結果だ」と指摘。「これまで仲介の役割を果たしてきた関係国の努力を高く評価する」とも書き込んだ。

茂木敏充外相は談話を発表し、「国際社会と緊密に連携しながら、中東地域全体の平和と安定の実現に向け、あらゆる外交努力を重ねていく」と強調した。

木原稔官房長官は１５日の記者会見で、遺棄機雷除去や民間船舶護衛のためのホルムズ海峡への自衛隊派遣の可能性を問われ、「何ら決まっていることはない」と述べるにとどめた。現地の復興支援については「今後の状況および現地のニーズを見極めながら適切に判断したい」と語った。

一方、木原長官は「覚書が着実に実施されれば、わが国経済や世界経済を下押しするリスクを低下させることが期待される」と指摘した。

イタリア・ローマ郊外のレオナルド・ダビンチ国際空港に到着した高市早苗首相＝１４日午後

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