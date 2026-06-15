東京株、初の６万９０００円台＝米イラン合意、一時３６００円超高

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１５日午前の東京株式市場で、日経平均株価は一時、前週末比３６００円超上昇した。取引時間中の史上最高値を更新し、初めて６万９０００円台に乗せた。米国とイランが戦闘終結に合意したと伝わり、中東情勢の緊張緩和を好感した買いで、全面高となった。午前の終値は、３５７３円６０銭高の６万９５９３円６４銭。

トランプ米大統領は１４日夕（日本時間１５日朝）、イランとの戦闘を終結する合意が成立したとＳＮＳで発表。世界経済の先行きへの最大のリスク要因であった中東情勢の混乱が収束するとの期待から、幅広い銘柄に買いが入った。原油先物相場も急落し、エネルギーを輸入に依存する日本経済の回復や企業のコスト低下への期待も投資家心理の改善につながっている。

これまでの株高進行では、人工知能（ＡＩ）・半導体関連に買いが集中していたが、「エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の航行が正常化し、原油価格が落ち着くとの見方から、ＡＩ以外にも買いが広がった」（大手証券）という。

取引時間中の史上最高値を更新し、６万９０００円台に乗せた日経平均株価を示すモニター＝１５日午前、東京都中央区

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