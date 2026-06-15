高市首相、米欧「橋渡し」焦点＝Ｇ７サミットデビュー

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【エビアン時事】高市早苗首相は１５日夜（日本時間１６日未明）、フランス東部エビアンで開幕する先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に臨む。高市氏のＧ７サミット出席は初めて。中東情勢などを巡って米国と欧州の関係に亀裂が入る中、トランプ米大統領と比較的良好な関係を維持する高市氏が双方の「橋渡し役」を演じ、Ｇ７の結束演出に一役買えるかが焦点だ。

Ｇ７サミットは１５日夜のワーキングディナーから本格的にスタート。高市氏はこの中で、インド太平洋情勢を説明し、経済・軍事的威圧を強める中国に結束して対処することを呼び掛ける。日本が１０年前に提唱した「自由で開かれたインド太平洋」構想の「進化」も訴える。

中国の台頭と中東の混迷を受け、重要鉱物やエネルギーのサプライチェーン（供給網）強化が国際社会の共通の課題となっている。首相は１７日までの会議期間中に、Ｇ７各国が重要鉱物の備蓄制度を立ち上げて相互に連携する「共同備蓄連携構想」を提案する方針。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）と連携した石油備蓄支援などエネルギー安全保障３原則への賛同も呼び掛ける。

イタリア・ローマ郊外の空港に到着した高市早苗首相（中央）＝１４日

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