巨人・阿部前監督を起訴猶予＝「全ての非は私に」―長女への暴行容疑・東京地検

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東京都渋谷区の自宅で長女に暴力を振るったとして、暴行容疑で警視庁に書類送検されたプロ野球巨人の阿部慎之助前監督（４７）について、東京地検は１５日、起訴猶予とした。地検は「暴行態様や犯行後の状況など関係証拠の内容を踏まえた」としている。

阿部氏の代理人弁護士は同日、「全ての非は私にある。後悔の念しかない」などとする阿部氏のコメントを発表した。

阿部氏は先月２５日、自宅で長女（１８）の胸ぐら付近をつかみ、押し倒すなどの暴行を加えたとして現行犯逮捕され、翌２６日未明に釈放。同日、都内で記者会見し、監督辞任を表明した。警視庁は今月９日に書類送検した。

球団によると、阿部氏は姉妹のけんかを止めようとした際に長女に言い返されたことに立腹。長女にけがはなく、対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」に勧められて児童相談所に通報したところ、警視庁渋谷署員が自宅に駆け付けたという。

長女への暴行容疑で逮捕され、釈放後に記者会見するプロ野球巨人の阿部慎之助前監督＝５月２６日、東京都千代田区

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