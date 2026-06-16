日銀、１％への利上げ決定＝３１年ぶり水準、物価上振れに対応

Newsfrom Japan

日銀は１６日、前日に続いて金融政策決定会合を開き、政策金利を現行の「０．７５％程度」から「１％程度」へ引き上げることを賛成多数で決めた。１９９５年９月以来、約３１年ぶりの高い水準で、１７日から適用する。中東情勢を受けた原油高の影響で、物価が上振れするリスクがあることなどから、昨年１２月以来４会合ぶりの利上げに踏み切った。

日銀は金融正常化に向けて段階的な利上げを進めており、２０２４年３月のマイナス金利政策解除から数えて今回が５回目。金利が０％台を脱することになり、預金や住宅ローンの金利上昇などを通じ企業や家計に幅広い影響が及びそうだ。

肝のう胞感染症の治療で入院中の植田和男総裁は会合を欠席。総裁が不在の中で政策変更を決めるのは異例で、採決は残る政策委員８人で行った。浅田統一郎審議委員は「物価上振れよりも生産・雇用の下振れリスクの方が大きい」として反対し、他の７人は賛成した。植田氏に代わり、内田真一副総裁が１６日午後に記者会見を開く。

会合では、金融正常化の一環として行っている国債買い入れ減額の中間評価を実施。債券市場の不安定化を避けるため、段階的な減額を来年４月以降は停止し、月間２兆円の買い入れペースを維持することを決めた。

金融政策決定会合に出席するため、日銀本店に入る氷見野良三副総裁＝１６日午前、東京都中央区（代表撮影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]