Ｇ７サミットが開幕＝ホルムズ海峡開放で連携へ―仏

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【エビアン（フランス）時事】フランス東部の保養地エビアンで１５日夜（日本時間１６日未明）、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）が３日間の日程で開幕した。米国とイランが戦闘を終結する覚書に署名したのを受け、首脳らは原油輸送の要衝ホルムズ海峡の航行安全確保での連携を模索。世界的な物価高の解消に向け、Ｇ７の指導力が試される局面となっている。

トランプ米大統領や、サミット初参加の高市早苗首相らＧ７首脳は、初日のワーキングディナーに臨み、イラン情勢など国際的な主要課題について意見を交わした。トランプ氏はイランとの交渉状況を説明し、欧州首脳らは、ホルムズ海峡の機雷掃海活動などでの艦艇派遣で協力する姿勢を示したとみられる。イランの核開発阻止が必要だとの認識も確認した。

マクロン仏大統領は開幕に先立ち、仏英伊オランダの艦船がホルムズ海峡の周辺海域で待機中だと明かし、海峡開放へ「できる限りのこと」を行う構えを強調していた。日本も情勢を見極めつつ、足並みをそろえる方向だ。

高市首相は、Ｇ７各国がレアアース（希土類）など重要鉱物の備蓄制度を整備して相互に連携する「共同備蓄連携構想」を提案した。また、中国が覇権主義的な動きを強めているインド太平洋情勢に関する日本の立場を説明。日本外務省によると、首脳らは連携して課題に取り組むことで一致した。

Ｇ７サミットの夕食会に臨む（右下から時計回りに）高市首相、ＥＵのフォンデアライエン欧州委員長、ＥＵのコスタ大統領、メルツ独首相、スターマー英首相、トランプ米大統領、マクロン仏大統領、カーニー加首相、メローニ伊首相＝１５日、仏東部エビアン（代表撮影・時事）

先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）開幕を控え巡回する警察官＝１０日、フランス・エビアン（ＡＦＰ時事）

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