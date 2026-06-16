シャープ、初のスマートウオッチ＝装着型端末に本格参入

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シャープは１６日、同社初となるスマートウオッチとスマートリングを７月９日に発売し、ウエアラブル（装着型）端末事業に本格参入すると発表した。装着するだけで摂取カロリーや心拍数などを把握でき、健康管理を簡単にできるのが特長。

飽和状態のスマートフォン市場に比べ、ウエアラブル端末市場は成長余地が大きいとされ、同社は新たな収益の柱としたい考え。中江優晃通信事業本部長は１６日の発表会で「シャープが参入することにより新しいニーズを開拓できる」と述べた。

発売するのは、腕時計型の「からだメイト Ｗａｔｃｈ」と、指輪型の「からだメイト Ｒｉｎｇ」の２種類。腕時計は体内の水分の移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定し、体内の水分状態も調べられる。リングは心拍、血中酸素用など四つの高精度センサーを搭載し、睡眠の状態などを計測できる。ゴールドとシルバーの２色展開で、参考価格はそれぞれ５万９４００円と４万１８００円。

シャープが７月９日に発売するスマートウオッチ「からだメイト Ｗａｔｃｈ」のシルバー（同社提供）

シャープが７月９日に発売するスマートリング「からだメイト Ｒｉｎｇ」のゴールド（同社提供）

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